Gezin kan maandelijks bijna 50 euro besparen: ‘Lekker, het kan dus nóg scherper’

Nestlé somberder over groei door overvolle voorraad­kas­ten, iets minder winst voor Danone

30 juli Nestlé is negatiever over de omzetgroei in de rest van het jaar. Door hamstergedrag in de aanloop naar lockdowns het eerste kwartaal ontstonden grote voorraden aan producten van de Zwitserse voedingsmiddelenreus. Omdat consumenten die eerst moeten opmaken stegen de verkopen in het tweede kwartaal al veel minder hard.