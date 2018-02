Gewone Nederlander ziet recordgroei (te) weinig terug

Dat de lonen niet stijgen komt onder meer omdat de overheid een deel van de hogere inkomsten naar zich toetrekt, legt de Rotterdamse hoogleraar uit. ,,De zorg- en pensioenpremies van Nederlanders zijn afgelopen jaren gestegen. Dat is voor pensioenen op de lange termijn en de zorg gunstig, maar mensen merken dat niet direct in hun portemonnee."



De economische groei wordt deels veroorzaakt door de stijging van de onroerend goed prijzen. ,,De investeringen in de woningmarkt nemen toe. Ook geven we meer uit aan woninginrichting."



Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, is positiever. Veel Nederlanders merken wel degelijk iets van de hoge groei. ,,Met name lageropgeleide Nederlanders hebben of vinden eindelijk weer werk. De effecten zitten dus meer in het weer aan de slag zijn dan in veel extra geld besteden."