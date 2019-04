Gesjoemel bij apk’s: garages veinzen gebreken

Zo kregen zij in één geval te horen dat een auto niet door de keuring zou komen als de eigenaar de remmen niet zou vervangen. De rekening? 500 euro. Een second opinion bij een andere garagehouder leerde echter dat er helemaal geen gebreken waren. De controleur van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) constateerde evenmin een remprobleem.

Gehaaid

Kwikfit was volgens de Consumentenbond het meest gehaaid in het binnenharken van een extra zakcentje. De keten zette opvallend vaak kleine reparaties voor een relatief hoog bedrag op de rekening. Zo kostte het vervangen van een lampje (stadslicht) 11 euro, en een ‘ineens’ verdwenen oliedop 10 euro. Ook werd melding gemaakt van een kapotte ruitensproei-installatie, maar bij een andere garage bleek daar niets mee mis.

Volgens het onderzoek van de Consumentenbond zetten garagehouders consumenten regelmatig onder druk om de reparatie meteen door te voeren. Onder het mom van: als de auto wordt afgekeurd, dan mag er niet meer met de auto gereden worden. Volgens de bond is dat onzin. ,,Een rit maken naar een nieuwe keuring is gewoon toegestaan", aldus de onderzoekers.

Vaak vragen de garages telefonisch akkoord voor dure reparaties. De auto is dan nog niet afgemeld bij de RDW, benadrukt de consumentenorganisatie. ,,De garages zetten mankementen pas op het keuringsrapport nádat de klant akkoord is en de reparatie is uitgevoerd. Pas dan wordt auto afgemeld bij de RDW", aldus de Consumentenbond. Het gevolg is dat de RDW, die de apk’s steekproefsgewijs controleert, niet meer kan nagaan of de reparatie noodzakelijk was. Zoals geschiedde toen een van de onderzoekers niet akkoord ging met het vervangen van de ‘defecte’ remschijven, daarna bleek het mankement opeens niet meer op het keuringsrapport te staan.