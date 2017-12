Geobsedeerd door duurzaam leven: 'Ik stootte mensen af met vega-hapjes'

Merel Visser (38) heeft 's nachts weleens met blote knieën op de keukenvloer gezeten om een stuk krant uit het huisvuil te plukken. ,,Ik lag in bed en bedacht me ineens dat ik die krant, die mijn dochter als ondergrond voor het knutselen had gebruikt, per ongeluk bij het restafval had gedaan. Panisch was ik.''



Bewust omgaan met het milieu was altijd al belangrijk voor Visser. ,,Ik scheidde keurig mijn afval, was zuinig met energie en at vegetarisch. Langzamerhand ging ik daar steeds verder in. Ik reed kilometers om voor een verantwoorde bamboescheut, maakte mijn eigen tandpasta en deodorant. Het beheerste op den duur mijn leven. Het lukte me niet meer te genieten, omdat ik vaak zo hard voor mezelf was.''