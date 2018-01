Gênant hoe Davos elite slijmt bij Trump

Trump was afgelopen vrijdag die grote baas en de honden de ceo's van de allergrootste en rijkste multinationals wereldwijd. Ze zaten in een klein kamertje in Davos. Bangig en geïntimideerd zagen ze eruit. De mannen die het dichtst bij de camera zaten, de ceo's van Bayer, HSBC en Total, zaten zelfs letterlijk tegen elkaar aangeplakt.

In slechts 19 minuten

Cadeautjes voor Trump

Maar de harde realiteit die de videocamera genadeloos registreerde in dat zaaltje laat geen spat heel van die missie. De baas van Siemens begon als eerste met een groot compliment voor alle belastingverlagingen en fiscale cadeautjes rondom het investeren in de VS. Ook vertelde hij precies hoeveel miljarden er via Siemens in de VS omgaan, welke nieuwe investeringen ze komend jaar zullen doen en hoeveel van wat er verkocht wordt daadwerkelijk in Amerika is gemaakt. En zo komen alle ceo's aan het woord. Novartis, Statoil, het Duitse ABB, Volvo, het zijn de grootste beursgenoteerde jongens van de wereld.