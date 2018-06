Gemengd beeld op de beurzen na akkoord VS en Noord-Korea

In Parijs waren de supermarkten in trek. Het Franse supermarktconcern Casino (plus 3,5 procent) wil voor ongeveer 1,5 miljard euro aan bezittingen afstoten. De verkopen moeten de schulden van het bedrijf terugdringen. Casino liet verder weten dat het rekent op een hogere winst in Frankrijk in de eerste helft van dit jaar.



Carrefour (plus 2,3 procent) liet weten dat Franse shoppers vanaf begin volgend jaar hun boodschappen kunnen doen via de online kanalen van Google. Eerder dit jaar maakte concurrent Casino al bekend online de handen ineen te slaan met de Amerikaanse webwinkelreus Amazon voor bestellingen in de regio Parijs.



In Frankfurt kelderde Heidelberger Druckmaschinen ruim 6 procent na teleurstellende verwachtingen van het drukpersenbedrijf. AstraZeneca daalde 0,8 procent in Londen. Het farmaceutische concern en zijn partner Eli Lilly stoppen met testen van een nieuw middel tegen Alzheimer omdat die geen resultaat opleverden.



De euro was 1,1794 dollar waard, tegen 1,1801 dollar gisteren. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 66,16 dollar. Brentolie klom ook 0,1 procent, tot 76,55 dollar per vat.