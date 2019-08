Geldschieter voor noodlijdend Hudson’s Bay: ‘Water naar de zee dragen’

De komst van een investeerder uit de zogeheten private-equityhoek is vaak een voorbode voor bezuinigingen, weet Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Saneren, op de rails krijgen en doorverkopen”, reageert Molenaar tegenover De Ondernemer. ,,Het zal me niet verbazen als ze afscheid nemen van onrendabele markten.” Daarmee doelt de hoogleraar op onder meer Nederland en België, waar forse verliezen worden geleden.



Volgens Molenaar kunnen de Canadezen met een smak geld vaart maken met het afscheid nemen van Nederland. ,,Eerst moeten claims afgehandeld worden”, zegt hij, wijzend op de afkoopsommen voor vastgoed en personeel, die vaak vastzitten aan peperdure contracten. Meer geld steken in Nederland lijkt Molenaar onwaarschijnlijk. ,,Op het moment dat de afkoopsom lager is dan de verliezen die ze lijden, gaan ze weg.”



Ook Kitty Koelemeijer vermoedt dat Hudson’s Bay hier de hand op de knip houdt. ,,Het is anders water naar de zee dragen”, zegt de hoogleraar marketing en retailing aan de Nyenrode Business Universiteit. Kijkend naar onze oosterburen: ,,De belangen in Duitsland zijn al verkocht.”



Volgens Koelemeijer zit het bedrijf thuis al met genoeg problemen. ,,Daar zullen ze zich waarschijnlijk eerst op willen focussen.” Intussen bulkt het eeuwenoude warenhuis, opgericht in 1670 in Londen, nog altijd van het geld. Er zit veel vastgoedkapitaal van steenrijke families in het bedrijf en juist daarom zijn de belangen ook zo groot.