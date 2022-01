Geld steken in kernenergie geldt straks als duurzame investering

Als een grote belegger als ABP zijn geld niet meer in Shell wil steken, maar alleen in ‘groene’ energiebedrijven, moet het het natuurlijk wel weten wat groen precies is. Is een bedrijf écht duurzaam bezig of maakt het zich schuldig aan greenwashing?

Op dit moment zorgen verschillende labels en standaarden voor onduidelijkheid, terwijl steeds meer investeerders groen willen beleggen. Vandaar dat met spanning werd uitgekeken naar Europese regels hierover. Europees, want omdat vervuiling en klimaatverandering zich niets aantrekken van binnengrenzen, worden de belangrijkste regels hierover door de EU-landen samen in Brussel gemaakt. Oudejaarsavond tegen middernacht, vlak voor een zelfopgelegde deadline, stuurde de Europese Commissie dan eindelijk haar conceptvoorstel voor een Europese ‘taxonomie’ naar de lidstaten. Taxonomie betekent zoiets als classificatie.

Behalve de bekende groene energiebronnen als zon en wind zijn ook kernenergie en moderne gascentrales op de lijst gekomen. Voor een overgangsperiode en onder strenge voorwaarden. Geld steken in een nieuwe kerncentrale geldt tot 2045 als ‘duurzaam’, mits die voldoet aan de nieuwste veiligheidsstandaarden en er een plan is voor de opslag van het afval. Voor gascentrales geldt dat tot 2030, mits die een meer vervuilende vorm van energieopwekking vervangen, bijvoorbeeld een kolencentrale, en de uitstoot onder een bepaalde grens blijft.

Halvering van de uitstoot

De groene ‘catalogus’ moet Europa helpen zijn klimaatdoelen te halen: meer dan halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 0 uitstoot in 2050. Dit alles om opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande ramspoed te beperken. De lidstaten steken zelf veel geld in de ‘energietransitie’. Het nieuwe Nederlandse kabinet alleen al tot 2030 35 miljard euro. Daarnaast is een veelvoud aan particuliere investeringen nodig. Windmolenparken op zee worden de laatste jaren al geheel privaat gefinancierd, maar aan een nieuwe kerncentrale waagt nog geen bedrijf zich zonder forse overheidssubsidie én afnamegarantie.

Dat kernenergie de lijst heeft gehaald is opvallend. Frankrijk wekt er 70 procent van zijn stroom mee op en was fel pleitbezorger van opname in de taxonomie. Parijs ziet kansen voor de export van zijn technologie. Duitsland is zijn bestaande kerncentrales juist aan het sluiten, en de nieuwe Groene minister van economie, Robert Habeck, had op nieuwjaardag meteen al stevige kritiek. Aan de andere kant: Berlijn gelooft wel in gas als tijdelijke vervanger voor de meest vervuilende kolencentrales.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat nu eerst naar de lidstaten en naar een panel van experts voor commentaar, voordat het later dit jaar in stemming wordt gebracht. Die stemming gaat met gekwalificeerde meerderheid en in Brussel wordt de kans groot geacht dat het voorstel wordt aangenomen.

