Geheime informatie grote bedrijven steeds vaker op straat

Nederland moet snel beginnen met energie­tran­si­tie, maar eerst moeten we keuzes maken

29 april Een op de drie straten moet open, tienduizenden kilometers leiding moeten worden gelegd en er moet ruimte gevonden worden voor zonne- en windparken. De energietransitie is een monsterklus en als we niet snel beginnen redden we het niet, waarschuwen de netbeheerders. ,,We staan voor de nieuwe Deltawerken.’’