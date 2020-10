Geen popcorn en cola meer vanwege corona, bioscopen boos: ‘De regels slaan door’

De Nederlandse bioscopen reageren met grote verontwaardiging op het totaalverbod op de verkoop van eten en drinken in hun zaken. Dat blijkt uit een rondgang door deze site. De winkels en buffetten in de bioscopen zijn vandaag op last van de overheid gesloten vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. De ketens vrezen flink omzetverlies nu ze niet langer eten en drinken mogen aanbieden aan hun bezoekers. ,,Ze kunnen beter meteen de bioscopen dichtgooien”, klinkt het teleurgesteld.

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn sinds vorige week woensdag verplicht de deuren te sluiten. Afhalen blijft wel mogelijk, maar daar vallen de verkooppunten van bioscopen niet onder. ,,De bedoeling van afhalen is dat je iets niet ter plekke nuttigt, maar mee naar huis neemt of ergens anders opeet. Omdat de verkooppunten van bioscopen onder hetzelfde dak vallen als de zalen, wordt dit dus niet gezien als afhaal”, aldus een woordvoerster van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Voor de bioscoopuitbaters komt het verbod als een donderslag bij heldere hemel. Een drankje en/of een hapje hoort voor veel filmliefhebbers bij de bioscoopbeleving, halen enkele leidinggevenden van Pathé, Euroscoop, Kinepolis en lokale bioscopen aan. ,,Zonder popcorn of frisdrank is het simpelweg niet dezelfde bioscoopervaring”, zegt een leidinggevende van Kinepolis Dordrecht. ,,Onze bezoekers schrokken vandaag erg van de maatregel. En wij ook, want voor ons zijn de shops een grote inkomstenbron.”

‘Regels slaan door’

Volgens een woordvoerder van KINO, een bioscoop in Rotterdam, fungeert een shop in een bioscoop min of meer als een losstaande winkel. ,,Het is in die zin hetzelfde als een tankstation, die wel gewoon open mag blijven. Wij begrijpen hier weinig van. Volgens ons wordt het probleem nu alleen maar verplaatst.”

Pepijn Kuyper, directeur van Lantarenvenster in Rotterdam, is het daar volkomen mee eens. ,,Deze maatregel is jammer en onnodig en laat zien dat het beleid langzamerhand begint door te slaan. Het gaat ons niet eens zozeer om het geld, maar om onze service naar ons trouwe publiek. We kunnen onze bezoekers niet eens een kopje koffie of thee aanbieden. Dat vind ik erg sneu. Ik snap dat we voorzichtig moeten zijn en natuurlijk hebben we begrip voor de maatregelen, maar hiermee los je echt helemaal niets op.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bioscoopbezoek is veilig

Ook bij Pathé, de grootste bioscoopketen van Nederland, overheerst de teleurstelling. ,,Op last van de overheid zijn helaas al onze eet- en drinkgelegenheden gesloten, ondanks onze volledige inzet om die zo veilig en hygiënisch mogelijk in te richten”, laat een woordvoerder weten. Bioscoopbezoek is een veilig uitje, benadrukt Pathé. ,,Sinds 1 juni hebben wij al ruim 2 miljoen bezoekers mogen ontvangen, die aangeven zich veilig te voelen in onze bioscopen en onze anderhalvemeter- en hygiënemaatregelen duidelijk zeggen te vinden’’, verwijst de keten naar eigen onderzoek onder bezoekers. ,,Daarnaast is er nog geen enkele corona-uitbraak in onze bioscopen geconstateerd.”

Niet alleen in Nederland, maar ook bij onze zuiderburen zijn alle shops in de bioscopen per direct gesloten. De Belgische bioscoopuitbaters vrezen zware gevolgen en wijzen er in een gezamenlijke verklaring op dat de verkoop van drank en snacks ‘van levensbelang is geworden voor de overlevingskansen van de bioscoop’. ,,Deze overheidsmaatregelen leiden tot economisch onleefbare omstandigheden met dramatische gevolgen”, meent de Federatie van Cinema’s van België. Ze heeft het over ‘een compleet buitensporige maatregel’.

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters wilde niet reageren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk al onze video’s over het coronavirus: