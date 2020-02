Geen kinderopvang maar gratis peuterschool

De Nederlandse economie groeit harder dan verwacht maar minder hard dan had gekund. Zo zou je de CBS persbijeenkomst, die afgelopen donderdag op de campus van de Erasmus Universiteit plaats vond, kunnen samenvatten.



Landen om ons heen doen het bijna allemaal slechter dan wij, en dan moeten de cijfers over de impact van het coronavirus en de impact van de stikstofcrisis op de economie nog doorkomen. Dat onze open economie toch zo stevig onder de stormen staat, komt deels door ons. U en ik, wij laten het geld flink rollen. Niet omdat we veel meer loon kregen, hoor. Nee, werkgevers boden in 2019 liever inkomenszekerheid met een vast contract dan dat ze bereid waren een flink hoger uurloon te betalen. Maar wie een stap van een klein flex-contract naar een vast contract maakt, die kan financiële stappen in zijn of haar leven zetten, waarbij een paar procenten loonsverhoging verbleken. Een auto of een huis kopen, of vaker uit eten bijvoorbeeld. En zo hielden wij consumenten de economie toch nog enigszins draaiende.