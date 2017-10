'Geef geen extra geld aan onduidelijke Belastingdienst'

De nieuwe coalitiepartners hebben in het regeerakkoord geld vrijgemaakt, maar de Rekenkamer is slecht te spreken over de voortgang van de reorganisatie die in 2015 is ingezet.



De Tweede Kamer moet geen blanco cheque meer tekenen voor de dienst, zegt collegelid Francine Giskes in een toelichting op een 'tussenrapportage' over de reorganisatie. ,,Er is misschien succesvol gewerkt aan de uitstroom van personeel, maar in de voortgang van de projecten is erg weinig van de grond gekomen.''