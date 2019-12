Gasvoordeeltje voor Noorden verdwijnt, één gastarief vanaf januari

Energiebedrijven mogen Nederlandse huishoudens die ver van de de gasbel in Groningen wonen niet langer een hogere toeslag voor hun gasverbruik in rekening brengen. Dankzij de ACM komt op 1 januari een einde aan deze al decennia geldende praktijk.

Veel mensen weten niet dat de kosten van het gasverbruik mede afhangt van iemands woonplaats. Al tientallen jaren geldt een gasregiotoeslag die oploopt naarmate huishoudens verder van de Groningse gaswinningslocaties wonen. Nederland is hiervoor in tien gasregio’s opgedeeld, waarbij gezinnen in Zeeland, Brabant en Limburg jaarlijks gemiddeld twee tot drie tientjes meer betalen dan huishoudens in Groningen, Drenthe en Friesland. Het gas moet immers meer kilometers afleggen om ter plekke te komen. Randstadbewoners zijn jaarlijks circa 10 tot 15 euro duurder uit.



Een flink aantal leveranciers heeft de wisselende gasregiotoeslag afgelopen jaren al ingeruild voor één standaard transportbedrag. Enkele energiebedrijven rekenen huishoudens echter nog steeds een hogere toeslag voor huishoudens in zuidelijke(re) provincies. De Groene Belangenbehartiger, Energie VanOns, Pure Energie, Qwint en Vandebron doen dat, blijkt uit een inventarisatie van energievergelijker Gaslicht.com.

Europese regelgeving

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beëindigt deze praktijk nu per 1 januari. ,,De afgelopen tijd hebben we de energiebranche geconsulteerd en één gasregiotoeslag bleek de meest wenselijke oplossing’’, zegt woordvoerder Jeroen Nugteren. De ACM hakte daarop de knoop door. ,,Vanaf 1 januari 2020 geldt overal dezelfde gasregiotoeslag.’’ Het besluit vloeit mede voort uit Europese regelgeving voor gasnetbeheerders, legt de ACM uit.



Dat het kabinet de gaswinning in Groningen in 2022 wil beëindigen heeft niets met het stoppen van de regiotoeslag te maken, zegt de ACM. Desalniettemin lijkt een regioafhankelijke toeslag moeilijk uitlegbaar als er geen gas uit Slochteren meer wordt opgepompt.

‘Niet meer van deze tijd’

Ben Woldring, oprichter en directeur van Gaslicht.com, is in zijn nopjes met het besluit. ,,Ik roep al jaren dat zulke wisselende regiotoeslagen ondoorzichtig zijn en niet meer van deze tijd.’’ Woldring wijst er op dat huishoudens al verschillende netbeheerkosten betalen, afhankelijk van waar ze wonen. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis rekenen allemaal hun eigen tarieven. ,,Als er ook op leveranciersniveau onderscheid is maakt dat de energierekening er bepaald niet duidelijker op. Ik ben blij dat er voortaan één gastoeslag voor het transport geldt.’’