Garantiepot voor spaarders verhuist nog niet naar Brussel

De spaargarantie van 100.000 euro voor bankspaarders wordt minder Europees dan voorzien. Brussel leverde vanmiddag fors in op zijn eigen eerdere ambities door een echt Europees Deposito garantiestelsel (EDGS), met één grote pot voor alle bankklanten, verder naar de toekomst te verschuiven en minder Europees te maken.

Brussel hoopt daarmee de hopeloos vastgelopen discussie tussen de lidstaten los te trekken. Vooral Duitsland en Nederland zijn als de dood dat in Zuid-Europa nog een serie banken omvalt en dat hun spaarders dan moeten opdraaien voor de verliezen van spaarders in Zuid-Europese landen.

In het nieuwe Commissievoorstel, nog onder de vorm van een mededeling, stelt Brussel een geleidelijke invoering voor. In de herverzekeringsfase kunnen nationale garantiestelsels aankloppen voor Europese steun die ze later moeten terugbetalen.

Pas in de zogeheten medeverzekeringsfase gaat ook het Europese fonds geleidelijk aan uitbetalen, maar voor het zover is moet er veel meer zekerheid zijn over de gezondheid van de Europese banken.

,,Sommige landen, zoals Italië, zien in een Europees systeem de oplossing voor hun nationale problemen. Het zou onverantwoord zijn om die te importeren naar het Europese vlak. Daarom hecht ik zo aan de volgorde: eerst de risico’s omlaag, dan kijken naar een gezamenlijke aanpak”, vindt CDA-Europarlementariër Esther de Lange, die later met de lidstaten namens het Europees Parlement de onderhandelingen voert over dit dossier.