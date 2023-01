Franse staatsschuld tikt bijna recordhoogte aan

Moederbe­drijf Vliegtickets.nl staakt activitei­ten en verkoop

Otravo, het moederbedrijf van onder meer Vliegtickets.nl, heeft de activiteiten tot nader order gestaakt. Dat meldde het bedrijf in een verklaring op de eigen website. Het bedrijf organiseert niet zelf reizen, maar bemiddelt in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur via onder meer Vliegtickets.nl en WTC.nl. Otravo gaf niet aan waarom de activiteiten worden gestaakt.

16 december