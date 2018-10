Forse tegenvallers voor Nederlandse Spoorwegen op Britse lijnen

Zo moest de NS bijspringen door dochterbedrijf Abellio van 54 miljoen euro extra te voorzien. Het staatsbedrijf ligt bovendien in de clinch met het Britse ministerie van transport over een knellende clausule in één van de drie concessies in Groot-Brittannië.



De problemen zijn een streep door de rekening voor NS, dat sinds dit jaar meer omzet haalt uit het buitenland dan in Nederland. Het bedrijf verdient nauwelijks op de exploitatie van het Nederlandse hoofdrailnet en wil daarom zijn groei halen uit het buitenland, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.