'Forse prijsverschillen tussen ziekenhuizen'

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de prijsverschillen groot zijn. Zo is een via VGZ verzekerde man die zich laat steriliseren bij het Maasziekenhuis Pantein 184 euro kwijt, terwijl een patiënt met een zorgverzekering bij Menzis voor dezelfde behandeling 586 euro moet afrekenen bij het Erasmus MC. De kosten van een niersteenvergruizing variëren van 424 euro tot 1443 euro.n

Ook binnen ziekenhuizen lopen de prijzen soms uiteen. ,,Zo rekende MC Groep (met vestigingen in Flevoland) in 2016 voor een opname van meer dan vijf dagen bij een oogoperatie 1731 euro voor verzekerden bij DSW, maar liep de rekening als CZ-verzekerde op naar 3487 euro'', aldus de bond, die streng oordeelt over dergelijke verschijnselen. ,,Zo'n prijsverschil voor dezelfde behandeling in hetzelfde ziekenhuis is gewoonweg niet uit te leggen.''