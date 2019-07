'Formeel onderzoek naar misbruik verkoopgegevens door Amazon'

Amazon zou de data van andere onlineverkopers die gebruikmaken van zijn platform aanwenden om daar zelf voordeel uit te halen. Het Amerikaanse bedrijf kan daar bijvoorbeeld informatie over populaire producten uit distilleren of welke doelgroepen wat voor producten kopen.



Brussel doet sinds vorig jaar al een voorlopige studie naar de kwestie. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) hintte er al meerdere keren op dat de zaak waarschijnlijk extra onderzoek vereist. Zowel Amazon als de Europese Commissie wilde niet reageren op het bericht.



Voor Amazon zou het de derde keer zijn dat Brussel het bedrijf op de korrel neemt. Er speelde al een onderzoek naar belastingafspraken die het bedrijf maakte met Luxemburg. Dat land moest vervolgens 250 miljoen euro terugvorderen van de webwinkelreus vanwege een onrechtmatige belastingdeal uit 2003. Er loopt nog een beroepszaak. In een mededingingszaak over e-books in 2016 kreeg de retailer uiteindelijk geen boete.