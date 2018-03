Forbes: Amazon-baas rijker, Trump armer

Eigenaar van een webwinkel zijn is blijkbaar lucratiever dan het Amerikaans presidentschap. Donald Trump zag zijn vermogen vorig jaar slinken. Hij is nog wel miljardair, maar is 200 plaatsen gezakt op de ranglijst, naar plek 766. De Amerikaanse president bezit volgens het financiële tijdschrift 3,1 miljard dollar, bijna een half miljoen minder dan een jaar geleden. Zelf zegt Trump altijd dat zijn vermogen veel groter is.



Volgens Forbes zijn er op de wereld ruim 2200 mensen die meer dan een miljard dollar waard bezitten. Hun gezamenlijke vermogen is 9,1 biljoen dollar, 18 procent meer dan een jaar geleden. De één na rijkste man ter wereld is Microsoft-oprichter Bill Gates die 90 miljard dollar bezit, op de derde plaats staat Warren Buffet met 84 miljard dollar. Tijdschrift Forbes publiceert sinds 1987 een lijst met de rijken der aarde.