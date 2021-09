FNV roept op om snel werk te maken van herstelplan: ‘Als we niet oppassen, lopen we subsidies mis’

Voor Nederland dreigen niet alleen concurrentieachterstand en gemiste orders, maar volgens vakbond FNV ook subsidieverlies. Brussel heeft voor Nederland een kleine 6 miljard euro opzijgelegd. ,,Als we niet oppassen, lopen we dat geld straks mis”, aldus FNV-voorzitter Tuur Elzinga. ,,Dat zou zonde zijn, want het is geld waar we recht op hebben. Dat we al hebben betaald aan de EU en waarvan we een deel kunnen terugkrijgen. En dat broodnodig is voor herstel.”