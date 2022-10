FNV: ongeveer honderd stakers bij Bijenkorf in Amsterdam

Met video Musk noemt zich nu ‘Chief Twit’ en loopt met wastafel hoofdkan­toor Twitter binnen

De banken die Elon Musk 13 miljard aan krediet hebben toegezegd voor zijn overname van Twitter, zijn volgens The Wall Street Journal woensdag (lokale tijd) begonnen met het overmaken van dat bedrag. Bronnen melden dat Musk dinsdag de benodigde papieren aan de banken heeft gestuurd die dit proces in gang zetten. Hij heeft op Twitter al een video geplaatst van zijn opvallende entree in het hoofdkantoor.

27 oktober