FNV doet aangifte tegen vijf gemeenten om omstreden screening uitkeringsgerechtigden

Was je bijvoorbeeld kapper of bouwvakker, of woonde je in de ‘verkeerde’ wijk, dan liep je volgens FNV grote kans om in het bakje ‘potentiële fraudeur’ te komen. Deze zogeheten fraudescorekaart werd sinds 2004 door maar liefst 158 gemeenten ingezet. In 2020 werd het inzetten van dergelijke indicatoren op risico voor fraude door de rechter verboden.

Extra controle door Belastingdienst

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) drong er bij gemeenten op aan, onmiddellijk te stoppen met de fraudescorekaart. De meeste gemeenten gaven daar gehoor aan, met uitzondering van de vijf gemeenten waar FNV nu aangifte tegen heeft gedaan. Die stopten pas na een onthullende uitzending van Argos in juni 2022.

Quote Dit is een gevolg van jarenlang overheids­be­leid waarin mensen met een uitkering worden neergezet als profiteurs FNV-vicevoorzitter Kitty Jong

Naar aanleiding van die uitzending, opende FNV een meldpunt waar uitkeringsgerechtigden konden nagaan of ze bij de uitkeringsaanvraag als mogelijke fraudeur werden bestempeld. Bij het meldpunt kwamen in totaal 165 meldingen binnen. Meer dan 50 procent van de melders had geen idee waarom ze verdacht werden. Volgens FNV zijn er schrijnende verhalen van mensen die als gevolg van het systeem een huisbezoek of extra controle op financiën door de Belastingdienst kregen.

Toeslagenaffaire

Volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is dit exemplarisch voor hoe de overheid met haar burgers omgaat en laat het zien hoe groot de noodzaak is om dit te veranderen. Jong: ,,Dit is een gevolg van jarenlang overheidsbeleid waarin mensen met een uitkering worden neergezet als profiteurs. Terwijl onderzoek al jarenlang uitwijst dat uitkeringsfraude te verwaarlozen is.”

De inzet van risico-indicatoren was er ook bij de toeslagenaffaire. De Belastingdienst is daarvoor door de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers getikt en beboet. De FNV wil dat de toezichthouder nu ook de vijf gemeenten een boete oplegt.

