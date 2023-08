Flitsbezorger Getir vertrekt uit zes Nederlandse steden en sluit vijf Amsterdamse locaties

Aan het werk Geen tijd om een nieuwe baan te zoeken? B&B vol liefde nam 88 uur van je kostbare tijd in beslag

Traditiegetrouw is september de maand waarin veel mensen hun baan opzeggen of zich voor langere tijd ziekmelden. Volgens Anne-Marije Buckens (34) is De Zomerperiode hét moment voor persoonlijke ontwikkeling. Buckens heeft ruim tien jaar een bedrijf waarmee ze 50-plussers aan werk helpt.