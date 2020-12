Fire-filosofie wint terrein in Nederland: ‘Ik wilde uit de ratrace stappen’

Koopgekte rond Black Friday: ‘We zijn zó bang om achter het net te vissen’

29 november De koopjesgekte rond Black Friday is dit jaar extremer dan ooit. Online winkels hebben met 80 procent meer verkoop alle records van vorig jaar gebroken. Maar ook in de winkelstraten was het druk. In meerdere steden moesten vandaag opnieuw winkels eerder dicht doordat de anderhalve meter afstand niet kon worden gegarandeerd. ,,Het is hamstergedrag. We lopen massaal achter elkaar aan uit angst achter het net te vissen.’’