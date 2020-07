Financiën in gesprek met KLM-bonden over loonoffer

Het ministerie van Financiën gaat in gesprek met vier vakbonden om de afspraken over de geëiste salariskorting voor het KLM-personeel toe te lichten. Van heronderhandeling is echter geen sprake, benadrukt een woordvoerster van het ministerie.

De vakbonden FNV Cabine, FNV Grond, CNV vakmensen en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) hadden bij minister Wopke Hoekstra om een gesprek gevraagd. Zij lopen te hoop tegen de afspraak dat KLM-personeel dat drie keer modaal of meer verdient minstens twintig procent aan salaris zou moeten inleveren. Ook lager betaald personeel zal genoegen moeten nemen met tot 20 procent minder salaris.

Het loonoffer is één van de voorwaarden die Hoekstra aan KLM heeft gesteld in ruil voor de 3,4 miljard euro steun die het luchtvaartbedrijf van de staat krijgt via directe leningen en overheidsgaranties. De vakbonden vinden dat zij niet gebonden zijn aan de afspraken over salariskortingen, omdat zij niet betrokken zijn bij de onderhandelingen. Zij zeggen zich constructief te willen opstellen, zodat KLM de coronacrisis overleeft. ,,Arbeidsvoorwaardelijke dictaten van de overheid met grote financiële gevolgen voor het korps, zonder overleg vooraf, kunnen wij echter niet accepteren”, zo laten de bonden weten.

Dictaat

De bonden hadden al op 14 juli een verzoek ingediend om van Hoekstra te vernemen hoe de afspraken over arbeidsvoorwaarden precies tot stand zijn gekomen. Zij menen dat KLM als werkgever suggereert dat het loonoffer als een dictaat vanuit de overheid is opgelegd, wat volgens de bonden zou indruisen tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling. Ook KLM-piloten die een aandelenbelang in moederbedrijf Air France-KLM hebben, vinden dat de afspraak juridisch niet deugt en geen stand kan houden. Zij hebben het board of directors om opheldering gevraagd.

Hoekstra is momenteel nog op vakantie, maar het ministerie van Financiën heeft de bonden inmiddels laten weten in te gaan op het verzoek om uitleg. In de tweede helft van augustus zal thesaurier-generaal Christiaan Rebergen een toelichting geven. Deze topambtenaar was als schatkistbewaker nauw betrokken bij de onderhandelingen met KLM over de noodsteun.

Bezwaren toelichten

De woordvoerster van Financiën benadrukt dat de thesaurier zal ingaan op de voorwaarden zoals die met KLM en met de Tweede Kamer zijn afgesproken. ,,Vakbonden kunnen bezwaren toelichten, maar er wordt niet opnieuw onderhandeld”, stelt zij.