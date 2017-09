Financiële wereld kijkt uit naar nieuwe rijkste vrouw ter wereld

Bettencourt Meyers heeft volgens Franse wetgeving recht op in ieder geval de helft van het vermogen van haar recent overleden moeder. Volgens Bloomberg erft ze alles, waaronder de 26 procent aan L'Oréal-aandelen die haar moeder bezat. Liliane Bettencourt overleed gisteren op 94-jarige leeftijd na een lange strijd met de ziekte van Alzheimer.



De band tussen moeder en dochter was de laatste jaren niet al te warm. De twee vlogen elkaar in 2008 in de haren, toen Bettencourt Meyers de fotograaf François-Marie Banier aanklaagde, een goede vriend van haar moeder. Ze beschuldigde hem van het misbruik maken van de mentale gezondheid van haar moeder. Banier zou haar bijna een miljard dollar aan geld en kunst hebben afgetroggeld. Moeder Bettencourt reageerde koel in de media. ,,Mijn dochter hoef ik niet meer te zien. Wie wil ontvangen, moet ook weten te geven. Ze is voor mij een levenloos iets geworden.'' Volgens Franse media stond ze toen onder behandeling van een leger aan artsen en slikte ze 56 verschillende pillen per dag.

Wrang

Later liet Bettencourt Meyers de zaak tegen Banier, die altijd had ontkend, voor wat het was. Hierdoor herstelde de relatie met haar moeder geleidelijk aan. In 2011 kreeg ze alsnog wrang gelijk van de rechter: haar moeder werd onder curatele gesteld, omdat ze verminderd toerekeningsvatbaar was. Bettencourt Meyers werd verantwoordelijk voor het vermogen van haar moeder en sprak van 'een pijnlijk moment'. Banier ontving in 2015 alsnog een celstraf van drie jaar van de Franse rechter, maar kwam er in hoger beroep van af met een boete.

Chocolademakers

De financiële wereld speculeert nu over de volgende stap van academica Bettencourt Meyers, die volgens Bettencourt-expert Tom Sancton altijd meer geïnteresseerd was in boeken en het bespelen van de piano dan in de extravagante manier van leven van haar moeder.