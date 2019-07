Faillissement nabij voor Koopjedeal.nl

Brand in magazijn

Oorzaak voor het omvallen is de brand in het externe magazijn van Koopjedeal.nl in Molenaarsgraaf op 27 september 2018. In een e-mail aan crediteuren, die in bezit van het AD is, geven de twee eigenaren uitvoerigere informatie. ,,De brand in ons externe magazijn in Molenaarsgraaf was voor ons een enorme klap. In totaal bedroeg de schade minimaal € 2.300.000, onze liquiditeitspositie is hierdoor flink achteruitgegaan.”



,,Ondanks deze klap is het dankzij de enorme inzet van ons team en steun van leveranciers en andere belanghebbende gelukt om na de brand ons bedrijf te kunnen voortzetten.”



De terechtwijzing van de ACM half juni lijkt de nekslag te zijn geweest. ,,De afgelopen weken hebben namelijk steeds meer leveranciers het krediet voor Koopjedeal opgeheven.” Een crediteur heeft bovendien beslag gelegd op het banksaldo, maar ook op het tegoed van Koopjedeal bij Mollie en Afterpay, die de internetbetalingen voor de aanbieder verwerken.