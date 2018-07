Facebook verliest in een klap ruim 100 miljard aan beurswaarde

Bij de opening van Wall Street kelderde het aandeel met ruim 19 procent. Daardoor verdampte in een klap zo'n 120 miljard dollar aan beurswaarde. Nog nooit verloor een bedrijf aan de Amerikaanse beurs meer waarde in één dag. Topman Mark Zuckerberg zag zijn papieren vermogen met 15 miljard dollar dalen.

Beleggers zijn duidelijk geschrokken van tegenvallende kwartaalcijfers die het gisteren presenteerde. Vooral in Verenigde Staten en Europa heeft het platform het zwaar. Voor het eerst sinds 2015 is het concern er niet in geslaagd om de omzetverwachtingen van analisten waar te maken. Die gingen uit van 13,4 miljard dollar. Facebook kwam niet verder dan 13,2 miljard dollar, wat overigens nog altijd een omzetgroei betekent van 42 procent.

Verder bleek de stijging van het aantal nieuwe gebruikers te stokken. Het afgelopen kwartaal logden maandelijks 2,23 miljard gebruikers in op het platform. Dat is een groei van 1,7 procent vergeleken met een kwartaal eerder én een trendbreuk, want de vorige kwartalen bedroeg die groei nog 3,1 procent.

De tegenvallende resultaten lijken een direct gevolg van het privacyschandaal rond het sociale mediabedrijf en Cambridge Analytica. Daarbij kwamen gegevens van negentig miljoen gebruikers ongevraagd terecht in het kamp van de Amerikaanse presidentskandidaat Trump. Mark Zuckerberg moest zich vervolgens verantwoorden, eerst tegenover het Amerikaanse Senaat en daarna bij het Europees Parlement.

Het techbedrijf met 30.000 werknemers had in aanloop naar de opening van de beurs op Wall Street vanmiddag nog een marktwaarde van 630 miljard dollar. Volgens persbureau Bloomberg is door de forse koersval Zuckerberg uit de top van rijkste zakenmensen gekukeld.

Zuckerberg is nu nog goed voor ongeveer 71 miljard dollar. De Facebook-baas stond in dat lijstje eerder op de dag nog op de derde plaats, achter Jeff Bezos van Amazon en Microsoft-oprichter Bill Gates. Maar investeerder Warren Buffett, de oprichter van het Franse luxeconcern LVMH Bernard Arnault en Amancio Ortega, de topman van Zara-moeder Inditex, gaan hem nu voorbij.