Facebook schiet omhoog op Wall Street

Acht banken verdacht van prijsaf­spra­ken over staatsobli­ga­ties

15:47 De Europese Commissie verdenkt acht banken van overtreding van mededingingsregels bij de handel in overheidsobligaties. Tussen 2007 en 2012 zouden handelaars van de niet bij naam genoemde banken in de eurozone via chatrooms commercieel gevoelige informatie over staatsleningen hebben uitgewisseld en prijsafspraken gemaakt.