'Extreem veel pech' voor eendenhouder die wéér getroffen is door vogelgriep

videoDe dieren van eendenhouder Mostert in Kamperveen die getroffen is door vogelgriep, worden vanmiddag al geruimd. Het gaat om ruim 30.000 dieren. Het is de derde keer dat het bedrijf in Overijssel is getroffen door het virus.

Zo’n twintig pluimveebedrijven die in een straal van 10 kilometer om het getroffen bedrijf liggen, worden door het vervoersverbod getroffen. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Zegsman Benno Bruggink van de NVWA bevestigt dat het gaat om een pluimveebedrijf dat de afgelopen jaren al tweemaal eerder te maken had met vogelgriep. Dat gebeurde in 2014 en 2016. ,,Een ramp voor deze mensen'', zegt Bruggink die bij het bedrijf aanwezig is. ,,Om de twee jaar vogelgriep, dan moet je wel extreem veel pech hebben. Hoogstwaarschijnlijk wordt het virus overgebracht door wilde ganzen, daar doe je gewoon niets tegen.''

Ook de dieren van het bedrijf dat er direct naastgelegen is, worden gedood. Van nog eens twee andere collegabedrijven worden de dieren zo snel mogelijk onderzocht. Die bedrijven liggen in een straal van drie kilometer van Kamperveen. Verder geldt er volgens Bruggink een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer. ,,Dat verbod treft zo’n 15 à 20 bedrijven. Heel vervelend natuurlijk, want er mag dan echt helemaal niets vervoerd worden. Geen eieren, niks.''

Het is nog onduidelijk of het om de zeer besmettelijke variant gaat die al een paar maanden in Nederland rondwaart.

Klap voor de pluimveesector

De nieuwe besmetting is sowieso een klap voor de pluimveesector, die de dieren al maanden binnen moet houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Die ophokplicht schuift nu weer een hele tijd op, en wordt sowieso niet voor Pasen opgeheven. Dat is voor de pluimveehouders een flinke strop.

De ophokplicht werd eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in het naburige Biddinghuizen. Ook in november 2016 werd deze maatregel van kracht. De ophokplicht duurde toen ruim vijf maanden.

Als kippen niet buiten mogen scharrelen, mogen hun eieren geen vrije-uitloopeieren heten. Boeren moeten de eieren dan verkopen als goedkopere scharreleieren. Vorig jaar was dat al verplicht na twaalf weken opsluiting, maar zelfs de sindsdien opgerekte termijn van zestien weken lijkt nu niet genoeg.