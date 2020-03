Europese economie krijgt forse dreun

De teruggang is te zien in de inkoopmanagersindex van de eurozone. Die duikelde in maart naar 31,4. In februari was dat nog 51,6. Een getal boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp van de economie.



Dat het slechter zou gaan was verwacht. Europa heeft ongekend harde maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te vertragen. Hele sectoren, zoals de horeca, zijn op slot gegooid en mensen mogen alleen voor de meest noodzakelijke aankopen naar buiten.



De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz, zei al dat hij een economische krimp van 5 procent verwacht in Duitsland dit jaar. Economische instituten zijn ook al druk met nieuwe berekeningen over de economische groei dit jaar. Maar duidelijkheid is er nog weinig.

Vandaar dat met grote belangstelling werd uitgekeken naar de inkoopmanagersindex, een van de eerste dingen die iets zegt over de huidige economische toestand.

De neergang was nog groter dan gevreesd. Vooral de dienstensector kreeg harde klappen. Daar vallen onder andere de detailhandel, reisbranche en de horeca onder, maar ook de uitzendbureaus. Die index halveerde bijna van 52,6 in februari naar 29 in maart voor de eurozone.

Dat is dubbel zuur, omdat de dienstensector juist voor groei zorgde. Consumenten hadden meer te besteden en gaven het geld graag uit. Bovendien is de dienstensector veel groter dan de industrie. Diensten maken zo’n 70 procent van de totale economie uit.

Industrie

De goede gang van zaken in de dienstensector tot en met februari compenseerde juist voor de lichte teruggang in de industrie. Die sector kampt al langer met krimp. Dat had te maken met afnemende export. Toch deed industrie het nog redelijk de afgelopen maand. De index daalde van 49,7 naar 42,7.

Toch krijgt ook die sector flinke klappen. De auto-industrie, een van de belangrijkste industriële sectoren in Europa, heeft te maken met fabriekssluitingen. Als consumenten geen auto’s meer kopen is het snel gedaan met de productie. De verwachting is dat de index voor de industrie verder zal dalen.

Consumentenvertrouwen neemt af

Eerder deze week kwam al naar buiten dat het consumentenvertrouwen ook een deuk heeft opgelopen. Dat voorspelt niet veel goeds. Consumenten die weinig vertrouwen hebben geven sowieso geen geld meer uit. Ze sparen liever om een buffer te hebben voor onzekere tijden.