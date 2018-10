Europese Commissie: Italië moet binnen drie weken met aangepaste begroting komen

Het is goed en belangrijk dat de Europese Commissie als handhaver van de Europese begrotingsregels stappen onderneemt als lidstaten zich niet aan de regels houden. Nu ligt de bal bij Italië om de ontwerpbegroting zodanig te herzien dat deze wel in lijn is met de regels, laat minister Wopke Hoekstra (Financiën) weten in reactie. Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de EU een begroting van een euroland verwerpt.

Betreurenswaardig

Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis is het besluit ‘betreurenswaardig’ maar is er ‘geen alternatief’. De brief die minister van Financiën Giovanni Tria gisteren naar Brussel stuurde om de cijfers toe te lichten, was niet bevredigend. ,,De Italiaanse regering gaat in volle bewustzijn tegen de begrotingsafspraken in. Regels zijn regels, voor iedereen. Het breken van die regels schaadt het vertrouwen.”



Hij wees op de last van de Italiaanse staatsschuld, die vorig jaar ruim 131 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedroeg. ,,Ofwel 37.000 euro per Italiaanse burger’’, aldus Dombrovskis.

Premier Mark Rutte had in de marge van de EU-top in Brussel vorige week een onderhoud met premier Giuseppe Conte, waarin hij deze zorgen persoonlijk overbracht. Hoekstra zelf zei in oktober ,,somber’’ te zijn over de Italiaanse plannen, nadat zijn Italiaanse collega Giovanni Tria op een vergadering van de Eurogroep een toelichting had gegeven.

37 miljard euro meer dan afgesproken

De eerste conceptbegroting van de eurosceptische coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) werd begin vorige week in Brussel ingeleverd. Toen was al duidelijk dat de cijfers te veel afwijken van de Europese regels. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 2,4 procent van het bbp, terwijl 0,8 was afgesproken. Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven.



EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) zei dat de commissie Italië de afgelopen drie jaar optimale financiële flexibiliteit heeft toegestaan om te kunnen reageren op ‘onvoorziene omstandigheden’ als aardbevingen, migrantenstromen en terreurdreiging. Daardoor kon Italië 30 miljard euro meer uitgeven dan bij een strikte toepassing van de begrotingsregels. Hij pleitte opnieuw voor een constructieve dialoog met Rome.

Geen plan B