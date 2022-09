Europese Centrale Bank verhoogt rente: dat doet pijn, maar is wel noodzakelijk

Dat de ECB de rente zou verhogen was al duidelijk. Ook de voor Europese begrippen forse verhoging met 0,75 procent was niet echt een verrassing. Nu de inflatie boven de 10 procent is en hardnekkig lang hoog blijft, moest de ECB wel met een stevige ingreep komen.

Bij de pensioenfondsen ging de vlag uit na de renteverhoging. Hoe hoger de rente, hoe meer de fondsen de pensioenen kunnen verhogen. Met deze rente zit een nieuwe verhoging in januari er wel in voor de meeste fondsen.

Maar voor spaarders lijkt de renteverhoging niets op te leveren. Banken hebben geen behoefte aan spaargeld en hebben daarom weinig prikkel om de spaarrente te verhogen. Alleen een handvol kleine spelers en buitenlandse banken biedt een hogere rente.

Gevolgen van de energiecrisis

De economie krijgt vooralsnog klappen van de hogere rente. Maar op den duur moeten de verhogingen juist goed uitpakken. Het idee is dat een renteverhoging tot een daling van de inflatie zal leiden. De hoge inflatie wordt veroorzaakt doordat er meer vraag is naar goederen dan aanbod ervan. Het duidelijkst zie je dat nu bij voeding en energie. Rusland draait de gaskraan naar Europa dicht, terwijl de vraag naar gas groot blijft. De Russen kunnen dat gas niet een-twee-drie ergens anders afzetten. Dat betekent dat er wereldwijd minder gas beschikbaar is. Europa moet gas elders inkopen en concurreert dan met andere landen om dat gas. Dat betekent hogere prijzen, dus hogere inflatie.

En dan gaat het niet alleen om hogere energierekeningen voor huishoudens. Energie speelt in bijna alles een rol, fabrieken hebben energie bijvoorbeeld nodig voor transport van goederen en opslag. Kortom: hogere energieprijzen leiden ook tot hogere kosten voor bedrijven en dat vertaalt zich weer in hogere prijzen en dus hogere inflatie.

Hoge rente dempt de vraag

De ECB kan niet de Russische gaskraan opendraaien. Aan het aanbod kan ze niets doen, maar wel aan de vraag. En daar komt de rente om de hoek kijken. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder. Bedrijven en particulieren zullen dan minder snel geld lenen voor investeringen of voor de aanschaf van een nieuwe auto, bijvoorbeeld. Door de hoge rente wordt de vraag dus gedempt. En minder vraag moet dan leiden tot lagere prijzen, of in ieder geval minder snel stijgende prijzen.

Deze theorie van inflatiebestrijding wordt breed onderschreven, maar toch is er volop discussie over het beleid van de ECB. Die discussie spitst zich toe op de vraag of de ECB de rente wel zoveel moet verhogen. De hoge inflatie zelf zorgt al voor een dalende vraag.

Wat betekent koopkracht? De koopkracht geeft aan wat huishoudens met hun inkomen kunnen kopen. Met een inflatie van 13 procent en een gemiddelde loonstijging van 3,5 procent neemt de koopkracht dit jaar flink af. Dat treft lage inkomens harder dan hoge inkomens. Lage inkomens moeten nu al al hun inkomen besteden aan basisbehoeften als een dak boven het hoofd en eten op tafel. Als die basisbehoefte duurder wordt dan hebben ze direct een probleem. Hogere inkomens kunnen vaak een deel van hun inkomen sparen. Zij hoeven niet te bezuinigen, maar zullen hooguit wat minder sparen. Wat betekent koopkracht, inflatie en modaal inkomen ook alweer? Lees het in onze economie-woordenlijst.

Consumenten zien hun koopkracht dalen: de prijzen stijgen veel harder dan de lonen of de pensioenen. De consumptie ligt nu bijvoorbeeld nog steeds 3 procent lager dan voor corona. Ook bij bedrijven hakt de hoge energieprijs er in. Steeds meer tuinders laten hun kas leegstaan omdat telen met de huidige gasprijzen niet rendabel is. Ook grote energieverbruikers als zinksmelterij Nyrstar en kunstmestproducent Yara hebben al aangekondigd de productie te verminderen of te stoppen.

Langetermijnstrategie

De meeste economische instituten gaan ervan uit dat de economie in Europa in een recessie zit of er dit jaar nog in terecht komt. Door de rente nu te verhogen duwt de ECB de economie alleen maar verder in het slop, is de vrees.

Toch zet de ECB door. De centrale bank kijkt verder de toekomst in. Als het idee postvat dat de inflatie lang hoog blijft gaan bedrijven de toekomstige inflatie alvast verrekenen in hun prijzen. En werknemers zullen hogere lonen eisen om de koopkracht te repareren. Dat leidt tot een loon-prijsspiraal. Door nu hard op te treden wil de ECB de inflatie op de wat langere termijn omlaag krijgen, zodat de lonen en prijzen niet uit de hand gaan lopen. Want dat zou tot een zware recessie leiden.