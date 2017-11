Europese beurzen overwegend in de plus

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 545,58 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 828,33 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent. Londen bleef achter met een min van 0,6 procent. De mogelijke doorbraak in de brexit-onderhandelingen stuwde het Britse pond waardoor de exportbedrijven onder druk stonden.

Midkap

In de MidKap ging PostNL aan kop met een plus van 2 procent. Het postbedrijf ziet financieel topman Jan Bos in het tweede kwartaal van volgend jaar vertrekken. Air France-KLM won 1,7 procent. De luchtvaartcombinatie gaat haar samenwerking met het Indiase Jet Airways verder uitbreiden.

Philips Lighting was de grootste daler met een verlies van 3 procent. Philips verkocht 17,1 miljoen aandelen van zijn voormalige verlichtingsdochter voor 32 euro per stuk. Verzekeraar ASR daalde 1,3 procent na een handelsbericht.

Value8

Op de lokale markt dikte Value8 2,6 procent aan. De investeerder laat de problemen met de jaarrekening over 2016 achter zich en zal volgens topman Peter Paul de Vries het jaarverslag over 2017 ,,ruim binnen de tijd'' publiceren.

In Frankfurt won Siemens 1,1 procent. Het Duitse concern zal volgens The Wall Street Journal zijn medische divisie naar de beurs in Frankfurt brengen. Het onderdeel is een belangrijke concurrent van Philips (plus 0,3 procent).