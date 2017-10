Europarlement pikt massale vluchtannulering Ryanair niet

Maar liefst veertig Europarlementariërs traden vanavond in Straatsburg aan om de Ierse prijsvechter verbaal de volle laag te geven. ,,Zomaar 400.000 passagiers in de kou zetten. Dit is geen lowcost-, maar een zeroservicebedrijf. Hoogste tijd voor sancties tegen dit soort schurkenbedrijven! En hoogste tijd dat we hun subsidies de nek omdraaien”, aldus de Franse Groene Karima Delli.

,,RyanAir had zich eerder moeten realiseren dat zijn positie als wereldleider in goedkope vluchten ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt”, aldus de Poolse conservatief Kosma Zlotowski.

Bedrog en oplichting

De Spaanse socialiste Inés Ayala Sender vulde haar spreektijd met termen als ‘bedrog en oplichting, wansmakelijk, schandalig’. Het laatste woord sloeg op de behandeling van het eigen personeel en de Ryanair-actie om opnieuw spotgoedkope tickets te lanceren terwijl het eind van de vluchtannulering nog niet eens in zicht is.

Transportcommissaris Violeta Bulc wil dat Ryanair om te beginnen op zijn eigen website duidelijke informatie geeft over de klachtprocedure en omboekingsmogelijkheden. ,,Nergens ter wereld heeft de consument een zo volwaardige set passagiersrechten, maar die moeten dan ook wel worden gerespecteerd”, aldus Bulc.

Het gaat om het recht op informatie, op verzorging, op omboeking (re-routing) en op compensatie. Toch moest ook Bulc delen in de klappen, want – aldus diverse Parlementariërs - zij en haar collega’s hebben net zo goed tonnen boter op het hoofd.

Niet serieus genomen

Klachten over belastingontwijking, concurrentievervalsing of uitbuiting van het personeel werden in Brussel jaren achtereen niet serieus genomen. Zelden eerder nam de eensgezindheid onder fracties die elkaar normaal naar het leven staan, een zo grote vlucht, in bijna alle 24 werktalen kreeg de prijsvechter er stevig van langs.

Tegelijkertijd is het harde besef doorgedrongen dat overheden Ryanair collectief veel te lang zijn gang hebben laten gaan, want lang voordat O’Leary echt pijn voelt, zitten tal van regionale luchthavens, met de Ierse veelvlieger als enige klant, al zwaar in de shit. En krijgen ook regionale economieën stevige opdonders.

Kritiek op lidstaten

Kritiek was er ook op de lidstaten. Op de Ierse toezichthouder, die nooit ingreep. En op de lidstaten samen, die al jaren een aanscherping van de passagiersrechten blokkeren, aldus de Nederlanders Van de Camp (CDA) en Van Miltenburg (D66). Van de Camp leerde zijn mede-Europeanen de betekenis van de Nederlandse uitdrukking: ‘Hoogmoed komt voor de val’.

,,Dat krijg je als je steeds roept: wij zijn de grootste, wij vervoeren de meeste toeristen. Ik hoop nu alleen maar dat de compensatie niet ten onder gaat in eindeloze bureaucratische internetprocedures.”

Als de EU-instellingen voet bij stuk houden, maar de zwakke schakel is altijd de Raad (de lidstaten), dan kan de schade voor Ryanair weleens fors hoger uitvallen dan de compensatie voor gedupeerde klanten. Diverse Parlementariërs drongen vanavond aan op onderzoeken en maatregelen op allerlei vlak: fiscaal, mededinging, personeel, milieu.