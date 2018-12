Europa's grootste ‘succesverhaal’ viert officieel zijn 20ste verjaardag

,,Ik ben ervan overtuigd dat dit de meest belangrijke handtekening was die ik ooit heb gezet'', zegt hij. Volgens Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), moet de komst van de euro vooral worden gezien als logisch en noodzakelijk gevolg van de gemeenschappelijke Europese markt.



Draghi somt ook meteen wat voordelen op: ,,Het maakt het gemakkelijker om binnen het eurogebied en daarbuiten te reizen, te handelen en transacties uit te voeren.’’



Onderzoek uit Brussel wijst uit dat ongeveer drie kwart van de burgers in de eurolanden er inmiddels van overtuigd is dat de euro goed is voor de economie. Maar de laatste jaren is er tevens veel scepsis over de euro, ook in Nederland.