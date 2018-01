EU legt Qualcomm miljard euro boete op

Illegaal

Beroep

Qualcomm gaat in beroep tegen de boete. Dat heeft het Amerikaanse technologiebedrijf in een reactie laten weten. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat de overeenkomst niet in strijd was met EU-regels, of de concurrentie in de markt heeft verstoord ten nadele van onze Europese klanten'', aldus bedrijfsjurist en bestuurder Don Rosenberg. ,,Wij hebben een sterke zaak om het vonnis juridisch te laten toetsen en zullen dat proces onmiddellijk in gang zetten.''