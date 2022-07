EU legt cryptomarkt aan banden: ‘Einde aan Wilde Westen’

,,Recente ontwikkelingen in deze snel evoluerende sector hebben laten zien dat we dringend behoefte hebben aan een Europese wetgeving. De nieuwe regels zullen EU-burgers die hebben geïnvesteerd in deze valuta beter beschermen, misbruik voorkomen, maar innovatie in deze sector niet belemmeren”, aldus de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire in een persbericht. ,,Deze verordening is een mijlpaal en zal een einde maken aan het Wilde Westen van de crypto.”