EU en VS schorten importheffingen op elkaars producten op

‘Belasting­dienst houdt zich al 15 jaar niet aan de wet bij terugvorde­ring toeslagen’

9:47 Het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst is veel groter dan tot nu toe gedacht, concludeert RTL Nieuws op basis van vertrouwelijke stukken. De omstreden werkwijze van de Belastingdienst is veel eerder begonnen dan tot nu toe bekend, blijkt uit duizenden documenten van de dienst Toeslagen die de nieuwszender in handen kreeg.