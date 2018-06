Eric Albada Jelgersma wilde Albert Heijn verslaan

Gek genoeg bestaat er nog geen biografie over Eric Theodorus Arnoldus Caspar Albada Jelgersma, want zijn leven biedt er ruimschoots de ingrediënten voor.



Neem de geruchtmakende ontvoering van zijn 10-jarige dochter Valérie in februari 1987. Eigenlijk was Albada Jelgersma zelf het doelwit, maar het meisje opende toevallig de deur van de Larense woning. Na een kleine twee weken bevrijdde de politie haar in een Etten-Leurse woning, vastgebonden aan bed. Het losgeld van 5 miljoen Duitse marken was niet betaald.



Het zeilongeluk in de Cariben is een andere bepalende episode. De 66-jarige ondernemer breekt in 2005 zijn nek als zijn stoel losschiet op het achterdek van zeiljacht Liberty II. ,,Ik schoot eruit, in slow motion, met mijn nek en mijn rug tegen de zijkant van de boot," tekende NRC op. ,,Eerst was er niks aan de hand, en toen, binnen een half uur, mijn rechterbeen, mijn rechterarm, mijn linkerbeen, mijn linkerarm, alles viel uit."

Bijnaam

'Wilde' Eric luidt de bijnaam van Albada Jelgersma, die hij dankt aan zijn studietijd in Tilburg. Nadat medestudenten economie zich kritisch uitlaten over Albada Jelgersma's motorrijkwaliteiten, reed hij volgens het FD naar de vestiging van V&D en stuurde zijn tweewieler pardoes de roltrap op.



Tegen zakenblad Quote diste hij een compleet verschillend verhaal op: een rancuneuze vakbondsman zou hem de bijnaam rond 1980 hebben bezorgd nadat Albada Jelgersma de man seksend met een jonge kassière had betrapt in een lege vrachtwagen.



Zijn zakelijke carrière begint als hij in 1963 een baan krijgt bij VéGé, de Bredase groothandel in levensmiddelen die zijn vader in de jaren 20 startte. De zaak, die kruideniers in de omgeving van Breda bevoorraadt, heeft destijds een jaaromzet van 12 miljoen gulden. ,,Het stelde niets voor," blikte hij daarop terug. ,,Mijn vader was een man van de korte termijn."



Eric Albada Jelgersma in 2008 na zijn zeilongeval in de Cariben waarbij hij een dwarslaesie opliep en tot zijn nek verlamd raakte.

Zakelijk succes

Zelf is Albada Jelgersma, op 14 maart 1939 te Ginneken en Bladel geboren als de oudste in een katholiek gezin van negen jongens en twee meisjes, ambitieuzer. Hij werkt zich via de MULO en de HBS op naar de universiteit. Hij wil ,,iets opbouwen dat naam heeft," zegt hij. ,,Lekker mezelf challengen."



Het zakelijk succes komt als hij zijn neef Theo in 1975 uitkoopt voor twee miljoen gulden. Vijf jaar later koopt Albeda Jelgersma Unigro, het supermarktbedrijf met formules als Spar en Vivo.



Het echte doel is echter om groter te groeien dan Albert Heijn. Om dat te bereiken koopt de Brabander vanaf 1981 aandelen in Schuitema op, het bedrijf achter C1000. Hij gebruikt daarvoor een stroman.



Uiteindelijk blijkt 'Wilde Eric' in 1988 bijna de helft van de aandelen Schuitema te bezitten. Een geschrokken Schuitema-directeur Ide Vos, hij wil Albada Jelgersma buiten de deur houden - haalt een truc uit. Hij zegt dat een fusie bespreekbaar is, mits Albada Jelgersma zijn aandelen verkoopt aan een onafhankelijke derde partij.

Op papier miljardair

Deze speler, een Zwitsers investeringsfonds, verkoopt de aandelen echter meteen door aan rivaal Albert Heijn. Aanval afgeweerd. Albada Jelgersma is woedend, maar een rechtszaak om de deal terug te draaien, levert niets op.



Schrale troost is dat de verkoop hem 180 miljoen rijker maakt. Albada Jelgersma recht zijn rug, hij bezit nog steeds Unigro. Dat supermarktbedrijf fuseert in 1996 met De Boer, waardoor hij grootaandeelhouder is van 380 supermarkten die de naam Super De Boer krijgen. Twee jaar later gaat De Boer Unigro samen met Vendex Food Group, bekend van oa de Edah formule, en ontstaat Laurus.



Het zorgt er voor dat Albada Jelgersma belang in 1998 liefst 1,8 miljard euro waard is. Tegen die tijd heeft de zakenman een stap terug gedaan en is hij enkel nog commissaris. De zakenman, die aan Parkinson leidt, wil genieten van zijn fortuin.



Eric Albada Jelgersma in zijn Laurus-tijd

Konmar-fiasco

Hij koopt drie wijnhuizen: Château Giscours en Château du Tertre in de Bordeaux en Caiarossa in Toscane. Ook laat hij een 52 meter lang zeiljacht, de Liberty II, bouwen. Daarnaast bezit hij al een Bugatti uit zijn geboortejaar 1939 en een uitgebreide kunstcollectie. ,,Ik val dood om een cent, maar houd van mooie spullen," zegt hij tegen Quote.



Tegelijk relativeert hij zijn status als miljardair. ,,Het was rijkdom op papier. Het zat in aandelen, vastgoed en mijn kunstverzameling. Ik heb er nooit aandacht aan besteed."



Zijn fortuin verdampt deels als de Laurus-directie zich vertilt aan de droom om alle supermarkten onder de naam Konmar groot te brengen en zo opnieuw Albert Heijn uit te dagen.



Het concern raakt in de problemen en in 2002 moet Franse keten Casino uitkomst brengen. Dat koopt een fors belang voor 200 miljoen euro, of te wel slechts 90 cent per aandeel. Albada Jelgersma zegt zich ,,weer belazerd" te voelen. Zijn droom is definitief vervlogen.



Eric Albada Jelgersma staat de pers te woord na de bevrijding van dochter Valérie (1987)

Wijnsjoemel en HCS-schandaal

In 2005 zorgt het zeilongeval en bijbehorende dwarslaesie voor een moeizame laatste levensfase. Albada Jelgersma zet door en leert in een Zwitserse revalidatiekliniek met een rietje de telefoon en computer te bedienen. Na het ongeluk weet hij vrijwel meteen ,,Ik ga door" zegt hij tegen NRC.



Hij verkoopt zijn jacht, Bugatti en landgoed in België, maar behoudt zijn wijnhandel. Met een helikopter bezoekt hij regelmatig de wijngaarden. Dankzij vier verplegers slaagt hij er in een betekenisvol levenseinde te beleven. ,,Hij is zó energiek," vertelt één van die verplegers acht jaar geleden tegen wijnjournalist Ilja Gort.



Zijn wijnavonturen brengen Jelgersma echter ook in opspraak. Hoewel de wijnhuizen als wereldtop gelden, krijgt hij in 2008 een boete van 25.000 boete voor gesjoemel bij zijn Château Giscours een decennium eerder. Begin jaren negentig raakte hij al verwikkeld in de veelbesproken HCS-affaire rond Joep van den Nieuwenhuyzen. De rechter spreekt hem na jaren vrij van aandelenhandel met voorkennis.



Eric Albada Jelgersma kocht in de jaren 80 stiekem zoveel mogelijk aandelen in Schuitema, het concern achter de C1000 formule

