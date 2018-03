Er komen nog veel meer windmolens bij - ook op land

Toen de provincies de afspraken maakten, was wind op land nog een stuk goedkoper dan wind op zee, maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. De slepende bezwaarprocedures zorgen dat de kosten van wind op land amper dalen, terwijl wind op zee afgelopen jaren spectaculair veel goedkoper is geworden. Vorige week werd bekend dat Nuon het eerste grote park op de Noordzee gaat bouwen zonder subsidie.



Omwonenden van windmolenparken pleiten ervoor om te stoppen met de bouw van windmolens op land. ,,Zet ze allemaal op zee. Dat is goedkoper en daar hebben burgers er geen last van’’, stelt Kees Pieters van Nederwind, dat zo’n 30 lokale bewonersplatformen vertegenwoordigt. Zij zijn gekant tegen de bouw van windmolens omdat die volgens hen het landschap verpesten, geluidshinder en slagschaduwen veroorzaken. Ook de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) sluit zich daarbij aan. Beide organisaties zitten tot hun grote frustratie echter niet aan tafel bij de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord.