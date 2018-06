'Er is steeds minder post, het Kabinet moet snel iets doen'

Ondanks haar 44 jaren is Becker een oude rot in de postwereld. Toen PostNL tien jaar terug fors reorganiseerde en besloot de meeste van de ruim tienduizend voltijd postbodes in te ruilen voor deeltijders, was de Limburgse als programmadirecteur Masterplannen bij het toenmalige TNT Post.



Het was een vormende tijd, vertelt ze. Postbodes demonstreerden, chocoladeletters in de kranten. Uiteindelijk moest de reorganisatie na felle kritiek van de werkvloer en van grote klanten de reorganisatie tijdelijk worden stopgezet. ,, Ik leerde dat de manier waarop je als bedrijf verandert essentieel is," zegt ze. ,,Neem de tijd om je mensen mee te nemen, blijf in gesprek met de vakbonden, de or. En voer veranderingen stap voor stap in."