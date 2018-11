Energiereuzen fileren VVD-voorstel voor nieuwe kerncentrales

De grote energiebedrijven in Nederland verwijzen het pleidooi van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff om zo snel mogelijk één of meerdere nieuwe kerncentrales te gaan bouwen naar de prullenbak. Het is commercieel onrendabel en er is in Nederland geen draagvlak voor.

Volgens Dijkhoff zijn kerncentrales onontbeerlijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. ,,Ik zie niet hoe je de doelen haalt zonder kernenergie’’, zei de VVD’er maandagavond in Nieuwsuur ,,Dus wat mij betreft gaan we snel beginnen met bouwen.’’



Geen enkel groot energiebedrijf heeft daar echter trek in, blijkt uit een rondgang. ,,Dat boek is voor ons gesloten, wij hebben net in Duitsland afscheid genomen van kerncentrales’’, zegt Adriaan van der Marel van RWE .



,,Los daarvan is het neerzetten van een kerncentrale niet eenvoudig’’, stelt het bedrijf dat diverse fossiele centrales exploiteert waaronder Nederlands grootste kolencentrale in de Eemshaven. ,,Het is ontzettend duur en het maatschappelijk draagvlak is er niet. Wij zien het niet gebeuren.’’

Eneco: kernenergie geen onderdeel strategie

Eneco laat weten dat kernenergie geen deel uit van de strategie. ,,We hebben als bedrijf ook geen geschiedenis met kernenergie’’, laat de directie via woordvoerder Arie Spruit weten.



Net als RWE wijst Eneco op de torenhoge kosten. Een nieuwe kerncentrale kost tegenwoordig gemiddeld 10 miljard euro om te bouwen. Verder gaat er veel tijd, doorgaans zeker tien jaar, overheen. Zo bedragen de bouwkosten van Engelands nieuwe kerncentrale bij Hinkley Point, de eerste sinds 1995, al bijna 23 miljard euro. De twee reactoren tellende kerncentrale in het Amerikaanse Georgia ziet de kosten stijgen van ruim 12 naar 20 miljard dollar. De geplande oplevering - nu in 2022 - verdubbelde ruim van vier naar negen jaar.



,,De businesscase voor kernenergie is al met al erg onaantrekkelijk’’, aldus Eneco. ,,De kostprijs van kernenergie ligt op dit moment twee tot drie keer hoger dan hernieuwbare energie uit wind- en zon.’’



Volgens VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff moet Nederland nieuwe kerncentrales bouwen.

Niet rendabel

Nuon-eigenaar Vattenfall zegt het politieke debat in Nederland te volgen, maar niet in nieuwe kerncentrales te investeren. ,,Dat doen we in geen van de landen waar we actief zijn’’, zegt woordvoerster Anouk IJfs. ,,Wij investeren in wind en zon, en onderzoeken voor Nederland daarnaast een nieuwe, CO2-vrije rol voor onze relatief nieuwe gascentrales.’’



Volgens Vattenfall zijn nieuwe kerncentrales commercieel niet rendabel. ,,Je hebt te maken hebt met een lange termijnbusinesscase over meerdere tientallen jaren. Ook moeten publieke acceptatie en het politieke klimaat in ogenschouw worden genomen.’’



In thuisland Zweden, waar Vattenfall zeven kerncentrales heeft, is dat anders. Kernenergie zorgt er voor 40 procent van de energieproductie en in de zomer zelfs 60 procent. ,,In Zweden is er breed politiek draagvlak voor stroom uit kernenergie tot in de jaren 2040.’’ Desalniettemin gaan er tot 2020 ook twee centrales dicht. Verder verliezen de twee kernreactoren in Duitsland ook hun licentie.

Onrealistisch

Essent, tegenwoordig onderdeel van het Duitse Innogy, zegt zich op schone brandstoffen te richten. ,,Wij gaan voor energie uit zon en wind. Voor kernenergie moet je bij andere spelers zijn.’’



Ook in politiek Den Haag ving Dijkhoff voornamelijk negatieve reacties. Coalitiegenoten D66 en ChristenUnie zien niets in het plan, terwijl Jesse Klaver van oppositiepartij GroenLinks het pleidooi ‘totaal onrealistisch’ noemde. ,,Het kost minstens tien jaar om een kerncentrale te bouwen in Nederland’’, stelde hij. ,,Tegen die tijd moeten we de helft minder CO2 uitstoten. Het klimaatprobleem is urgenter.’’