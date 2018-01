'Energierekening stijgt; overstappen loont wel'

De energierekening is per 1 januari weer omhooggegaan. Toch kun je volgens Ben Woldring van Gaslicht.com geld blijven besparen door over te stappen. ,,De concurrentie tussen energiebedrijven is groot.’’

Hoeveel betalen we dit jaar meer voor gas en stroom?

,,Als we uitgaan van een gemiddeld verbruik, betalen we dit jaar 135 euro meer dan vorig jaar. De gemiddelde rekening, gebaseerd op de tarieven van de drie grote aanbieders, stijgt van 1.768 euro naar 1.903 euro. Vorig jaar ging het nog om een gemiddelde stijging van 66 euro. Hoeveel iedereen individueel meer betaalt, is afhankelijk van het verbruik. Ik verwacht wel dat de rekening de komende jaren voor iedereen blijft stijgen.’’

Waardoor komt dat?

Quote Vooral de belasting op gas gaat jaarlijks enorm omhoog Ben Woldring ,,Door de gestegen belasting voor duurzame energie. De overheid heft twee soorten belasting op gas en stroom: Opslag Duurzame Energie (ODE) en energiebelasting. ODE is een belasting bedoeld om groene energie te stimuleren. De overheid gebruikt de opbrengst om subsidie te geven voor de bouw van zonneparken en windmolens. Die komen er steeds meer, want Nederland wil zo snel mogelijk vergroenen. Daarom gaat die opslag elk jaar omhoog.



Ook de gewone energiebelasting is gestegen. Minder hard dan de ODE, maar het is wel iets omhooggegaan. Vooral de belasting op gas gaat jaarlijks enorm omhoog. Dat komt doordat de overheid graag ziet dat Nederlanders minder gas gaan gebruiken.’’

Is die stijging bij de ene ­leverancier hoger dan bij de andere?

,,De energierekening bestaat uit drie onderdelen: leveringskosten, kosten voor beheer van het netwerk en belasting. De belastingen zijn bij elkaar opgeteld bijna 46 procent van de prijs en die bedragen zijn bij alle leveranciers hetzelfde. Opvallend is wel dat je door de btw feitelijk belasting over belasting betaalt.



De kosten voor netbeheer zijn rond de 19 procent. Ook die kosten zijn niet afhankelijk van de leverancier, maar afhankelijk van de regionale netbeheerder en je type aansluiting. Het zijn vaste kosten, die ook jaarlijks een beetje omhoog gaan.



De enige kostenpost die afhankelijk is van de energieleverancier zijn de leveringskosten van gas en elektriciteit. Die bedragen slechts 35 procent van de rekening. Maar op dat deel kun je wel honderden euro’s per jaar besparen door over te stappen.’’

Hoe kan dat?

,,Energiebedrijven houden elkaar scherp in de gaten met hun tarieven. De concurrentie is groot. Ook geven de meeste een welkomstbonus. Als je die premie elk jaar opstrijkt, kun je die honderden euro’s besparen. Als je liever niet overstapt, kun je ervoor kiezen het contract met je huidige leverancier te vernieuwen. Dat moet je wel actief doen, anders ga je over naar het reguliere tarief en betaal je meer.’’

Welke kant gaat het met de energienota op?

,,De komende jaren blijven de kosten voor gas en licht stijgen. Niet alleen blijft de energiebelasting en de ODE stijgen, er is ook een heffingskorting. Dat is een korting die iedere Nederlander krijgt: een vast bedrag van 373 euro per jaar. Maar dat bedrag gaat volgend jaar met 62 euro omlaag. Daardoor gaat iedereen sowieso vijf euro meer per maand betalen, los van de belastingen die ook weer zullen stijgen.’’

Is het dan niet verstandiger een contract voor meerdere jaren af te sluiten?

,,Die belastingen en netbeheerkosten kun je niet vastleggen, dus dat is alleen zinvol als je denkt dat de leveringskosten sterk gaan stijgen. Die zijn nu vrij laag vanwege de olieprijs. En als je dat doet, loop je wel de jaarlijkse overstap- of verlengpremie mis.’’

Preekt u nu niet voor eigen ­parochie? Want u verdient aan overstappers.

,,Voor ons maakt het niet uit of mensen overstappen of hun contract verlengen. Voor beide krijgen we hetzelfde bedrag. Het advies dat wij geven is, altijd gebaseerd op wat het best is voor de consument. Anders zouden we geen bedrijf kunnen runnen. Daarom vermelden we ook leveranciers waarmee we geen contract hebben. Maar we verdienen er wel aan, dat klopt.’’