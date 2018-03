Energienota 23 euro hoger door felle winterkou

Al met al valt deze winter 2 euro per huishouden duurder uit dan normaal. ,,Het voordeel van december en met name januari is door de februari-kou meer dan tenietgedaan," aldus Essent.



In praktijk merken we de dure februari overigens niet in onze portemonnee: vrijwel iedereen betaalt zijn gas en licht immers via een vast, maandelijks voorschot. Bij de jaarlijkse eindafrekening worden dure en goedkope maanden vervolgens verrekend.



Hoewel Nederland deze maand flink meer verstookt, is er van een (dreigend) gastekort totaal geen sprake. De NAM hoeft niet harder te pompen in Groningen, in de gasopslag te Norg zit voldoende gas.