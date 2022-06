Eneco tegen de trend in: energierekening omlaag, mede door btw-verlaging

update Reizigers woest over KLM-annulerin­gen: ‘Wat een mismanage­ment’

Gedupeerde KLM-reizigers zijn verbolgen over de actie van de luchtvaartmaatschappij gisteren om tientallen vluchten naar Schiphol te annuleren. Sommige mensen brachten noodgedwongen de nacht door op het vliegveld, konden via een andere luchthaven naar Amsterdam of wachtten zondagmiddag nog op terugkeer.

5 juni