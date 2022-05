Elk gesprek met Carla is vermoeiend, bij elke vraag die ik stel, vraagt ze waarom ik deze stel

Met stevige tred komt Carla (53) mijn kantoor binnenlopen. ,,Zal ik hier even koffie pakken?’’, vraagt ze bij het koffiezetapparaat dat wij gebruiken om aan onze klanten koffie te serveren. De hete aardappel in haar keel valt me gelijk op. Zo’n hete aardappel brengt me altijd direct terug naar mijn middelbareschooltijd. Mijn vriendinnen en ik kwamen van een eenvoudig plattelandsschooltje terecht op een school in de stad vol welgestelde kids. Wij waren nog niet de helft zo hip als zij en wij deden niet aan hockey.