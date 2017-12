Elektrisch rijden duurder dan op benzine

De onderzoekers keken onder andere naar de aanschafprijs, de energie- of brandstofkosten en de verzekering. Daarbij gingen zij uit van vier jaar bezit en 15.000 kilometers per jaar. De uitkomst? Elektrisch rijden kost 55,9 cent per kilometer; rijden op benzine 50,6 procent per kilometer. Per maand komt de benzineauto op 632 euro en de elektrische op 689 euro.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat 38 procent van de consumenten interesse heeft in een elektrische auto. Daarvan ziet 85 procent milieuwinst als belangrijkste reden. 46 procent zegt dit te willen omdat de auto voordelig is in gebruik. En 44 procent zegt voorbereid te willen zijn op de toekomst, terwijl 38 procent zegt 'van nieuwe dingen te houden'.

Actieradius

Van degenen die niet kiezen voor elektrisch vindt 65 procent dat de auto te duur is in aanschaf. 31 procent vindt de actieradius onvoldoende. 26 procent zegt te wachten tot de elektrische auto meer gangbaar is, 24 procent vindt dat er te weinig laadpalen zijn. Van de ondervraagden is 21 procent niet geïnteresseerd in elektrisch rijden, terwijl 41 procent hier neutraal tegenover zegt te staan.