Elektriciteitsnet kan wildgroei zonneparken niet aan

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen, verklaart woordvoerder Jeroen Brouwers van TenneT. ,,In 2017 werd een recordaantal zonneparken geplaatst. Deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten. Met name in de regio's Zuid-Groningen en Noord-Drenthe liggen heel veel aanvragen voor nieuwe zonneparken. Die zouden samen meer energie gaan opwekken dan een flinke elektriciteitscentrale. Daar is het bestaande stroomnet niet op toegerust. Vergelijk het met een N-weg waar ineens heel veel meer auto's overheen zouden moeten. Dan krijg je congestie.''



De netbeheerders kijken daarom of zonneparken op een andere plek kunnen worden gebouwd. Ook onderzoeken ze mogelijkheden om de capaciteit van het huidige stroomnet uit te breiden.

Run op grond

In Drenthe en Groningen is een run gaande op grond voor zonneparken, signaleert ook LTO Noord. ,,Veel boeren worden momenteel door projectontwikkelaars benaderd om hun land beschikbaar te stellen voor zonnepanelen'', zegt woordvoerder Roel Visser van de agrarische belangenorganisatie. ,,Grond is hier goedkoper dan elders in het land, dus kunnen zonneparken eerder uit. Hier zijn meer boeren te vinden die er een verdienmodel in zien.''

In Zuid-Groningen en Noord-Drenthe zijn zonneparken in voorbereiding die zo'n 200 MW aan energie gaan opwekken. Daarnaast zijn er voor nog eens ongeveer 1.000 MW aan plannen, volgens de netbeheerders.