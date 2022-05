Einde coronalockdown zorgt voor flinke omzetgroei horeca

Dik 92 procent hogere omzet

Alles bij elkaar kwam de omzet van de horeca daardoor dik 92 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Deze forse groei was vooral te danken aan het feit dat de horeca een jaar eerder nog vrijwel de gehele periode gesloten was. Ook dit jaar begon het eerste kwartaal met een lockdown, maar in de loop van het kwartaal werden er wel steeds meer versoepelingen doorgevoerd, en dat ziet het CBS terug in de cijfers.